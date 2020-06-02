Ставрополь, , 12:35 — REGNUM Военные химики провели дезинфекцию аэродрома Холодногорский в Ставропольском крае перед первой репетицией военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты израсходовали более трех тонн дезинфицирующего раствора, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Специальную обработку аэродрома провел сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты 49-й общевойсковой армии ЮВО. Общая площадь продезинфицированной поверхности составила около 5 тыс. кв. м, включая наземную поверхность, трибуны и другие места массового скопления людей.

«В ближайшее время на аэродроме состоится первая тренировка парадных расчетов в составе военного гарнизона. В состав парадных расчетов входит почти 1,7 тыс. военнослужащих ЮВО и 48 единиц военной техники», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории аэродрома оборудованы военные медицинские пункты, на которых дважды в день проводится замер температуры, а также двойная спецобработка рук всех участников тренировки для недопущения распространения вирусных заболеваний.