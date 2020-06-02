Москва, , 12:41 — REGNUM Русская православная церковь приветствует назначение титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло новым апостольским нунцием — послом Ватикана в России — в рамках традиционной ротации. Об этом сообщил 2 июня секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

«Архиепископ Джованни д'Аниелло известен как опытный дипломат, имевший служение во многих странах самых разных регионов мира», — сказал иеромонах Стефан РИА Новости.

По словам представителя РПЦ, назначение д'Аниелло произошло в период подъёма, который наблюдается в отношениях Русской и Римско-католической церквей. Он выразил уверенность, что при новом нунции продолжится конструктивное взаимодействие Московского патриархата с Ватиканом.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года папа Римский Франциск назначил главу дипломатической миссии Святого престола в России итальянского архиепископа Челестино Мильоре апостольским нунцием во Франции. Мильоре был нунцием в России с 2016 года, его преемником назначен титулярный архиепископ Песто Джованни д’Аньелло, руководивший посольством Ватикана в Бразилии.

Читайте также: Святой престол назвал имя нового апостольского нунция в России