Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM В Свердловской области два подростка отравились предположительно парами газа. Случаи произошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

30 мая в лесополосе у станции Смычка был найден 16-летний подросток. А 31 мая в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело 15-летнего юноши. В обоих случаях силовики подозревают отравление газовой смесью.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области, прокурор региона Сергей Охлопков поручил территориальным прокурорам Тагилстроеского и Чкаловского районов проверить в связи с этим работу органов системы профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних. Предстоит установить, насколько полными и своевременными были принятые меры. Проведение доследственных проверок по фактам гибели смерти несовершеннолетних прокуратура держит на контроле.