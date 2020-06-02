Туймазинский район, Башкирия, , 12:35 — REGNUM Мужчину подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летний девочки в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает «Комсомольская правда-Уфа», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов, стражи порядка г. Туймазы получили сообщение о нападении на 10-летнюю девочку.

По предварительной информации, днем 31 мая подозреваемый подкараулил у магазина несовершеннолетнюю, заманил ее в машину и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Придя домой, ребенок все рассказал своей маме.

Отмечается, что девочка запомнила номер автотранспортного средства. Автомобиль с таким номером стражи порядка нашли на стоянке автомобилей. Они задержали собственника данной автомашины — мужчину 43-х лет. Подозреваемый уже во всем сознался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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