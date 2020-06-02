Москва, , 12:27 — REGNUM Для участия в параде Победы будут приглашены российские военные, имеющие иммунитет к коронавирусу. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также в параде поучаствуют военные без признаков коронавируса. Всего, по словам министра, к парадам Победы по всей России привлекут 64 тысячи человек, а к главному параду в Москве — 14 тысяч человек. Всего к параду Победы в российской столице будут приглашены парадные расчёты 19 государств.

Шойгу также заверил, что вспышек коронавируса в воинских частях не допущено.