Казань, , 12:35 — REGNUM В парках Казани появились круги диаметром 3 метра для дистанцирования граждан. Это расстояние позволит жителям без риска для здоровья позаниматься спортом или устроить пикник, сообщает дирекция парков и скверов столицы республики.

Так, в парке имени Горького и Горкинско-Ометьевском лесу сделали разметку на газоне с целью соблюдения необходимой дистанции, которая позволит снизить риски заражения коронавирусной инфекцией. Отдыхающие смогут устраивать пикники и проводить досуг на свежем воздухе, соблюдая требуемые санитарные правила. При этом остается обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани 1 июня открыли доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».

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