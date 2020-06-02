Томск, , 12:20 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июня в администрации республики.

Девять человек госпитализированы, у 14 — нет симптомов. Они находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

15 человек заразились в результате контактов с носителями коронавируса. Ещё по восьми случаям идёт эпидемиологическое расследование.

Также за сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 человек.

Всего в Томской области по состоянию на 2 июня коронавирус выявлен у 739 человек. 340 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области скончались 14 пациентов с коронавирусом.

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