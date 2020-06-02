Брянск, , 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске. После проверки условий проживания ребёнка, следователи возбудили уголовное дело, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по трём статьям: причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе. По результатам расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) законных представителей несовершеннолетнего, а также должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, подчеркнули в ведомстве.

По данным телеграм-канала Life Shot, девочка проживала в семье приёмных родителей, злоупотребляющих алкоголем. Обнаружил ребёнка сосед, он зашёл в гости к приёмному отцу. Мужчина спал, а приёмной матери две недели не было дома, она уехала к старшей дочери. Остальных семерых детей женщина увезла к родственникам.

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