Глазов, Удмуртия, , 12:18 — REGNUM В Глазове территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора и межрегиональное управление ФМБА России устанавливают круг контактных лиц первой и второй линии в связи с подозрением у ряда жителей города на наличие коронавируса. В перечень возможных контактов попадают 62 сотрудника Чепецкого механического завода и 153 работника дочерних структур, сообщает пресс-служба ЧМЗ.

С 1 июня указанные 215 сотрудников выведены на 14-дневную самоизоляцию для недопущения заноса инфекции на предприятие и её последующего возможного массового распространения.

У всех таких работников будет взят анализ на коронавирус. Уточняется, что заработная плата будет сохранена.

Напомним, АО «Чепецкий механический завод» входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 2 июня выявили 53 новых случая заражений коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 770 случаев заражения SARS-CoV-2. В Глазове выявлен 21 случай заражения коронавирусом.

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