Темиртау, Казахстан, , 12:14 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана медики выявили коронавирус у мэра Темиртау Галыма Ашимова, сообщили 2 июня в пресс-службе главы региона.

В настоящее время глава города находится дома на самоизоляции. «Аппарат акимата Темиртау работает в штатном режиме», — говорится в сообщении. Состояние здоровья Ашимова оценивается как удовлетворительное.

Глава города останется в режиме самоизоляции на протяжении 14 дней. Обязанности мэра возложены на его заместителя Мираса Куттыбая. У других работников администрации коронавирус не выявили.

Отметим, по состоянию на 2 июня в Казахстане выявили 11 571 случай заражения коронавирусом, в том числе 956 — в Карагандинской области. Выздоровели 5757 человек, скончался 41 пациент.

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