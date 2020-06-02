Москва, , 12:14 — REGNUM В России в апреле 2020 года средний размер долгов по всем типам розничных кредитов снизился на 2,6% и составил 308,6 тыс. руб. (в марте 2020 года — 316,6 тыс. руб.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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Отмечается, что средний размер долга российских заемщиков практически снизился до уровня августа 2019 года — 307,7 тыс. руб.

Самый большой средний размер задолженности на одного заемщика зафиксирован в Москве (619,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (527,8 тыс. руб.) и Подмосковье (462,8 тыс. руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, в России долг клиента банка в среднем за три года вырос почти на 30%.

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