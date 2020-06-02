Владикавказ, , 12:14 — REGNUM Северной Осетии оказана гуманитарная помощь от правительства Москвы. Военно-транспортный Ил-76 доставил в северокавказскую республику 44 тонны медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, передает «Осетия-Ирыстон».

В ходе благотворительной акции в РСО-Аланию направлены в том числе аппараты ИВЛ и тепловизоры, а также медицинские кислородные концентраторы, маски и другие средства защиты для медработников, экспресс-тесты.

Полученное медоборудование будет распределено по медицинским организациям. Уже идет проверка и подключение аппаратов ИВЛ.

Отметим, это уже не первая гуманитарная помощь, оказанная Северной Осетии властями столицы России, после того, как поручение об этом отдал президент РФ Владимир Путин.