Иваново, , 12:12 — REGNUM Иск о взыскании с бывшего председателя Ивановской городской думы в доход государства суммы полученной им взятки в размере свыше 12,7 млн рублей направила прокуратура Ивановской области. об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 2 июня.

«Учитывая, что получение взятки по своей гражданско-правовой природе является ничтожной сделкой, прокуратурой области в Октябрьский районный суд г. Иваново предъявлено исковое заявление о признании сделки недействительной, взыскании с ответчика в доход Российской Федерации суммы взятки», — уточнили свою позицию в прокуратуре.

Суд по ходатайству прокуратуры уже применил обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество экс-главы города в пределах суммы исковых требований.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года бывший глава Иванова Вячеслав Сверчков решением суда был признан виновным в получении взятки в 12 млн 760 тыс. рублей, ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в 25,5 млн рублей. Назначенный ему штраф Сверчков полностью выплатил лишь в 2020 году.

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