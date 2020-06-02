Оттава, , 12:13 — REGNUM Аукционный дом RMSothebys в Канаде 3 июня 2020 года проведёт торги, на которых выставит спидстер Renault Sport Spider 1996 года выпуска без лобового стекла. Об этом сообщает агентство Carscoops.

Помимо того, что у спидстера абсолютно нет стёкол, у него ещё и необычные двери, открывающиеся вверх. Автомобиль обладает среднемоторной компоновкой, лёгким алюминиевым шасси и кузовом из композитного материала. Длина машины составляет 3795 мм. Вес модели равен всего 930 кг.

В движение спидстер приводится 148-сильным мотором рабочим объёмом два литра от Clio Williams и Megane Coupe. Агрегат сочетается с 5-позиционной «механикой». От 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 6,5 секунды и достигает максимальной планки в 215 км/ч.

Приблизительная цена спидстера 20 000 — 30 000 евро (около 1,57 — 2,356 млн руб.).

Напомним, во Франции 30 мая 2020 года несколько тысяч человек собрались возле завода Renault в Мобеже, чтобы выступить против решения руководства автокомпании сократить 15 тыс. рабочих мест по всему миру (в том числе 4600 во Франции).

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