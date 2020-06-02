Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет, чтобы получить информацию об убийстве мужчины во время штурма его квартиры в Екатеринбурге. Об этом заявила сама омбудсмен.

«Надо понять, сопоставим ли результат действий силовиков с проступком человека», — сообщила Мерзлякова.

Омбудсмен хочет выяснить, заведено ли уголовное дело, какие следственные действия проведены и проводятся, а также какая правовая оценка дана всему происходящему. Уполномоченный считает, что эту историю необходимо отследить до конца.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину убили в рамках спецоперации. Гражданин оказал сопротивление отряду СОБР.

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