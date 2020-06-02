Красноярск, , 12:14 — REGNUM В администрации Красноярска новая коронавирусная инфекция была выявлена у одного из сотрудников. Эту информацию подтвердила пресс-службе администрации.

Уточняется, что положительный результат теста на коронавирус у одного из работников департамента городского хозяйства был получен 1 июня. В настоящее время инфицированный и трое коллег, работавшие с ним в одном кабинете, помещены на карантин. Остальные сотрудники, у которых также взяли анализы, работают в прежнем режиме.

Напомним, заражение новой коронавирусной инфекцией подтвердилось также у одного из депутатов Законодательного собрания Красноярского края. В преддверии сессии Заксобрания, которая должна пройти 5 июня, принимаются дополнительные меры санитарно-гигиенической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в Красноярском крае коронавирус выявлен у 4530 человек. В том числе за последние сутки в регионе подтверждено 150 новых случаев заражения. За весь период в Красноярском крае скончались 40 пациентов с коронавирусом, в том числе один — за минувшие сутки.

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