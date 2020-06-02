Москва,
2 июня 2020, 12:08 — REGNUM
Если волонтерская работа организована правильно, то люди получают от нее удовольствие и не хотят прекращать ею заниматься, им нужно помогать, подбирать возможности применения своих сил и навыков, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 июня, председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.
«Мы уже сталкивались с ситуацией, когда было подготовлено много волонтеров и когда в определенный момент вставал вопрос о том, как их не потерять. Это был в период после сочинской Олимпиады, когда у нас было много людей, получивших навыки и привычку к такой работе. И тогда эта задача была успешно решена. Сейчас речь идет о еще большем количестве граждан и еще большем потенциале. Это задача как для волонтерских центров, так и для организаций, работающих в конкретных сферах — к примеру, тех, которые помогают пожилым людям, детям-сиротам, которые помогают в том числе при поддержке волонтеров.
Часть тех людей, которые сейчас занимаются волонтерством, конечно, приходили этой весной на определенном эмоциональном порыве, и после завершения эпидемии они уйдут. Но опыт показывает, что если волонтерская работа организована правильно, то люди получают от нее удовольствие и прекращать ею заниматься не хотят. Им нужно помогать, подбирать им возможности применения своих сил и навыков в тех сферах, где они хотят это делать, в некоторых случаях — продолжать их учить, помогать подготовиться«, — отметила Елена Тополева-Солдунова.