Москва, , 12:08 — REGNUM

Если волонтерская работа организована правильно, то люди получают от нее удовольствие и не хотят прекращать ею заниматься, им нужно помогать, подбирать возможности применения своих сил и навыков, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 июня, председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

« Мы уже сталкивались с ситуацией, когда было подготовлено много волонтеров и когда в определенный момент вставал вопрос о том, как их не потерять. Это был в период после сочинской Олимпиады, когда у нас было много людей, получивших навыки и привычку к такой работе. И тогда эта задача была успешно решена. Сейчас речь идет о еще большем количестве граждан и еще большем потенциале. Это задача как для волонтерских центров, так и для организаций, работающих в конкретных сферах — к примеру, тех, которые помогают пожилым людям, детям-сиротам, которые помогают в том числе при поддержке волонтеров.