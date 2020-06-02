Уфа, , 12:09 — REGNUM 72 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 мая сообщает стопкоронавирус.рф.

По предварительной информации, число выявленных фактов заражения этой инфекцией на территории Башкирии достигло 3409. При этом справились с вирусом 1139 человек (из них шесть — в минувшие сутки).

Отмечается, что в регионе скончались 18 пациентов с COVID-19 (смертей от этой болезни в минувшие сутки не зарегистрировано).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике зафиксировали снижение темпов роста инфицирования коронавирусом. С 1 июня в регионе открыли торговые центры, театры и библиотеки.

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