История вопроса

8 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России заявил о дополнительных выплатах медицинским специалистам, которые работают с больными COVID-19. Из федерального бюджета на дополнительные выплаты врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку было выделено более 10 миллиардов рублей. Это первый транш. 15 мая правительство утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими COVID-19, доплата должна составить 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачам скорой помощи назначена доплата в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин – 25 тысяч рублей. Также для медиков установлены повышенные страховые гарантии за счёт федерального бюджета. Все эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц. "Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек", - подчеркнул глава государства.

Начиная с середины апреля стало известно о массовых жалобах медиков на то, что они не получают положенные доплаты или получают их в неполном объеме. 11 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке Владимир Путин заявил, что все необходимые средства для проведения выплат медикам уже поступили в регионы, однако на руки люди получили деньги далеко не везде. Он поручил главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты, и пообещал лично проверить на этот предмет каждый регион. 18 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать процесс выплат медработникам. По его словам, средства для начисления выплат были перечислены из федерального бюджета 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. «И их следовало быстро довести до каждого специалиста», - отметил он.

Правительство РФ уточнило для регионов порядок расчёта федеральных стимулирующих выплат медикам - они должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными коронавирусом вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено.

19 мая президент РФ проведёт совещание по стимулирующим выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.





