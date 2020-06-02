Ставрополь, 2 июня 2020, 12:09 — REGNUM Более 150 медработников в Ставропольском крае после вмешательства прокуратуры получили надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Сумма выплат превысила 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Нарушения с начислением надбавок стимулирующего характера выявлены в пяти медицинских учреждениях Ставрополья, в которых положенные средства не были выплачены 154 медицинским и иным работникам. Отмечается, что по результатам рассмотрения представлений прокурора сотрудники получили причитающиеся выплаты.
Ранее следственные органы Ставрополья начали проверку сообщения о невыплате надбавок за участие в борьбе с коронавирусом работникам отделения скорой помощи Ипатовской районной больницы. Сотрудники медучреждения также пожаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и иные нарушениях своих прав.
Читайте также: На Ставрополье проверят сообщение о невыплате надбавок работникам «скорой»