Стокгольм, , 14:23 — REGNUM За последнюю неделю в Швеции снова был зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID-19 на душу населения. Однако государственный эпидемиолог Швеции считает, что данные цифры «несопоставимы» для сравнения с другими странами. Об этом 2 июня сообщила шведская газета Expressen.

Напомним, что, согласно сайту Our World in Data, предоставляющему обновленную статистику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на прошлой неделе в Швеции в среднем погибали 5,62 человека в день на один миллион жителей. Таким образом, это принесло Швеции еще один антимировой рекорд.

Со своим комментарием выступил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, который призвал журналистов смотреть не только на количественные пугающие показатели, но и на качественные, а именно — на развитие эпидемиологической ситуации в период пандемии.

«Мы находимся в разных частях прохождения эпидемии. Швеция находится очень далеко впереди. У нас также хорошо налажена система подсчета всех людей, которые умирают от COVID-19… Те, кто ведет эту статистику, вероятно, смотрят на смертность отдельных дней, что, как мы знаем, совершенно бессмысленно», — заявил Тегнелл.