Москва, , 12:08 — REGNUM Общее число летальных исходов от COVID-19 на территории России за минувшие сутки выросло на 182 и стало составлять 5 037 человек. Об этом 2 июня свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что за этот же период в стране было выявлено 8 863 случаев нового заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных достигло 423 741.

Кроме этого, за последние 24 часа в России от COVID-19 вылечились 11 108 человек и теперь суммарное количество выздоровевших стало 186 985. При этом известно, что всего на данный момент в стране было проведено 11 151 162 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции рассказали, что более 80% новых выявленных заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет.