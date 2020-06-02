Стокгольм, , 13:07 — REGNUM В Швеции число скончавшихся пациентов от COVID-19 превысило 4 400 человек. 1 июня журналисты шведской газеты Fria Tider сообщили, что данная цифра для Швеции с ее чуть более десятимиллионным населением, выше, чем во всех вместе взятых 54 странах Африки.

По состоянию на 1 июня в Швеции от COVID-19 скончались 4 403 человека. За последние 24 часа было зафиксировано лишь 8 летальных исходов протекания заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Однако даже с такими цифрами маленькая северная страна обошла целый континент.

Так, на момент написания статьи журналисты Fria Tider, основываясь на статистике, публикуемой на сайте covid-19-africa.sen.ovh, сообщили, что на все 54 африканские страны приходится 147 767 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего от COVID-19 на Африканском континенте умерли 4 229 человека, что меньше, чем в Швеции (4 403 человека).