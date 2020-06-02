Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области бруцеллёз крупного рогатого скота с начала 2020 года выявлен на 11 животноводческих фермах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Заболевание выявлено в посёлках Кузнецовский и Верхнеянинский, селе Берёзовка, станице Кручёной Сальского района, на хуторе Гусев Каменского района, в слободе Русская и на хуторе Новорябухин Советского района, на хуторе Николаевский Пролетарского района, в районе хутора Терновой Орловского района.

На хуторе Степной Пролетарского района установлен карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота. Ограничительные меры действуют на территории одной животноводческой точки в связи с выявлением заболевания у девяти голов КРС.