Стокгольм, , 12:15 — REGNUM В Швеции персоналу столичного транспорта предоставят возможность пройти тестирование с целью выявления у них коронавирусной инфекции. Речь идет не только о водителях транспортных средств, вагонов Стокгольмского метрополитена, но и всех лиц, занятых в предоставлении транспортных услуг в столице. Об этом 1 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что ранее правительство Швеции установило плановые показатели объемом тестирования на коронавирус в 100 000 тестов в неделю. Поэтому властями различных регионов принимаются решения о включении представителей «социально значимых профессий» в процесс проводимых тестирований.

Представитель столичного Совета дорожного движения в Стокгольме Кристофер Тамсон заявил, что не может назвать точную дату, когда сотрудники столичного транспорта могут обращаться в лаборатории с просьбой о проведении тестирования на коронавирус в случае обнаружения у себя характерных симптомов инфекции. В то же время подчеркивается, что персонал такую возможность, безусловно, получит.