Грозный, , 11:58 — REGNUM В Чечне возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, вступившей в террористическую организацию на территории Сирии. МВД организовало розыск 27-летней женщины в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам ФСБ, сообщили 2 июня в пресс-службе управления.

Как установлено, Залина Саламова выехала в Сирию в 2015 году, где вступила в ряды незаконного вооруженного формирования. В настоящее время ее объявили в федеральный, всероссийский и международный розыски за участие в организации, не предусмотренной законодательством САР, и в целях, противоречащим интересам России.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года под следствие попал житель Веденского района Чечни Заурбек К., который воюет в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований против правительственных сил.

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