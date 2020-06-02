Москва, , 11:58 — REGNUM Граждан РФ, пришедших на участок 1 июля для голосования по изменениям в Конституцию РФ, будут просить ненадолго снимать маски для идентификации личности. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении голосования по изменениям в Конституцию.

«Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что документ, удостоверяющий личность голосующего, не передаётся в руки члену УИК, а предъявляется ему в развёрнутом виде самим голосующим. Также голосующий при предъявлении документа должен самостоятельно перелистывать его страницы для предоставления фамилии, имени, отчества, фотографии и места регистрации.