Уфа, , 12:00 — REGNUM 50 медицинских кроватей доставили в клиническую больницу Уфы. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, функциональные кровати установили в паллиативном отделении больницы № 5 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Отмечается, что это оборудование позволяет пациенту максимально комфортно и правильно расположиться не нем и помогает длительное время поддерживать в рабочем состоянии костно-мышечный аппарат.

Таким образом, кровати помогают избежать осложнений у лежачих больных. Кроме этого, кровати обладают еще рядом очень нужных функций.

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