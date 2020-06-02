Кемерово, 2 июня 2020, 11:56 — REGNUM Томская таможня с 1 июля 2020 года будет реорганизована. Её присоединят к Кемеровской таможне. Соответствующий приказ ранее подписал руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.
Решение принято для совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, уточняет Сибирское таможенное управление.
Все таможенные посты Томской таможни будут переподчинены Кузбасской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности. Административные функции, связанные с таможенным декларированием товаров и транспортных средств, также перейдут в ведение Кемеровской таможни.