Нур-Султан, , 11:55 — REGNUM Единое национальное тестирование (ЕНТ) в Казахстане пройдет с 20 июня по 5 июля, заявил 2 июня министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

По его словам, тестирование в 2020 году планируют сдать 131 тыс. выпускников. Всего предусмотрено 120 тестовых заданий, максимальное количество баллов — 140.

Аймагамбетов добавил, что министерство увеличило минимальный проходной балл для педагогических специальностей. Для подготовки абитуриентов опубликовано 7 тыс. вариантов тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля директор казахстанского центра тестирования Дидар Смагулов заявил, что из ЕНТ исключат вопросы по четвертой четверти.

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