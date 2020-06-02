Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции приведет к увеличение спроса среди населения на вакцинацию. Рост желающих прививаться против сезонного гриппа был зафиксирован в Швеции еще до вспышки вируса SARS-CoV-2. Однако шведские фармацевтические производители не могут гарантировать, что вакцины против сезонного гриппа хватит на всех желающих. Об этом 2 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«За последние три года мы постоянно наблюдаем рост числа людей, которые хотят привить себя. Таким образом, мы подсчитали, что еще больше людей захотят сделать прививку еще до начала пандемии. Но теперь, может быть, потребуется еще 5 000 доз», — заявила Мария Ремен, ответственный врач по инфекционному контролю в Сёрмланде.

С каждым годом все больше и больше людей хотят привить себя, чтобы избежать возможности заболеть сезонным гриппом. Очевидно, что после пандемии коронавируса спрос на прививки от гриппа резко возрастет. В настоящее время региональные власти Швеции намерены заказать дополнительные партии прививок у производителей вакцин, однако бизнес-сообщество не исключает возможности дефицита из-за недостаточного количества предложения данных препаратов на рынке.

«Мы знаем, что есть много регионов, которые хотят большего количества доз, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы их произвести в Швеции, но, по состоянию на сегодня, у нас точно нет возможности, что удовлетворить весь этот спрос со стороны регионов», — заявил Пер Элен, представитель фармацевтической компании Sanofi Pasteur, специализирующейся на промышленном производстве вакцин.