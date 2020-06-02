Стокгольм, , 13:54 — REGNUM Огромный стресс, который повлекла за собой пандемия коронавирусной инфекции, может лечь на плечи врачей, борющихся за жизни пациентов. Сейчас, когда в Швеции постепенно была решена проблема с поставкой средств индивидуальной защиты, перед медиками встает вопрос о своем психическом состоянии после долгих месяцев неустанной работы и психологического напряжения. Об этом 2 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Многие очень устали. Когда они думают, как поедут домой, они спрашивают себя, как они проживут до следующего дня», — заявила Шарлотта Труп Сведенлеф, которая отвечает за предоставление психологической помощи в Стокгольмском регионе.

Психологи отмечают, что следствием пандемии является повышенный риск психических расстройств среди работников сферы здравоохранения, которые были вовлечены в непосредственную борьбу с коронавирусом. Представители профсоюза из Södersjukhuset, одной из крупнейших больниц в Стокгольме сообщили журналистам, что они уже столкнулись с проблемами самочувствия у своих медиков. Они свидетельствуют, что персонал больницы чувствует себя все хуже и хуже. По их словам, это связано, прежде всего, с рабочей нагрузкой и опасениями за свое будущее.