Владимир, , 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из них 12 новых случаев выявлено в Александровском районе, 11 — Гусь-Хрустальном, десять — в Муроме, шесть — в Вязниковском районе, по четыре — во Владимире, Ковровском, Кольчугинском, и Судогодском районах, три — в Киржачском, по два — в Суздальском и Петушинском районах.

Всего в регионе зарегистрировано 2797 случаев заражения: 580 — во Владимире, 398 — в Гусь-Хрустальном, 382 — в Петушках, 262 — в Александрове, 243 — в Муроме, 234 — в Коврове, 113 — в Кольчугино, 89 — в Собинке, 88 — в Судогде, 74 — в Юрьев-Польском, по 72 — в Киржаче и Вязниках, 49 — в Меленках, 47 — в Суздале, 43 — в Камешково, 25 — в Радужном, 15 — в Селивановском районе и 11 — в Гороховце.

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