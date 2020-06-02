Москва, , 11:50 — REGNUM Мероприятия, связанные с безопасностью граждан в день голосования по изменениям в Конституцию РФ, будут выполнены. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ заявила глава комиссии Элла Памфилова.

«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены. Конечно, исходя из основного приоритета — здоровье и сохранение жизни наших граждан», — сказала Памфилова.

По её словам, ЦИК сделал на этом акцент, «чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было».

Согласно представленной презентации, число голосующих на участке не должно превышать 8−12 человек в час. Памфилова отметила, что данная мера связана с необходимостью бесконтактности голосующих. Входящие и выходящие потоки голосующих также будут разделены.