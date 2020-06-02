Тверь, , 11:39 — REGNUM 45 положительных тестов на коронавирус подтверждено за последние сутки в Тверской области, сообщил 2 июня региональный оперативный штаб.

60 человек выписаны с выздоровлением. За минувшие сутки скончались шесть пациентов с положительными тестами на коронавирус.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Тверской области на 2 июня составляет 1 тыс. 695 человек, в том числе 1 тыс. 147 человек выздоровели. 28 пациентов скончались — у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.