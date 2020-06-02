Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области от новой коронавирусной инфекции умерли ещё два пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в области подтверждена 31 смерть от COVID-19. Причиной смерти стала именно инфекция. В регионе не сообщают, сколько больных COVID-19 умерли от других причин (не от инфекции).

Подробностей об умерших власти не предоставляют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено уже 6024 случая выявления коронавируса. «Режим повышенной готовности» продлён до 8 июня 2020 года.