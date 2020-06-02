Тбилиси, , 11:38 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было подтверждено два новых случая коронавируса, в результате чего общее число выявленных случаев достигло 796 человек. Как сообщила журналистам на традиционном брифинге 2 июня медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, оба случая зафиксированы в селе Марети Марнеульского муниципалитета, где два дня назад появился новый источник коронавируса.

По ее же информации, за этот же период из клиник выписались 10 пациентов, и сейчас общее число выздоровевших составляет 634 человека, а это 80% от всех подтвержденных случаев коронавируса.

Лечение в COVID-клиниках продолжают 150 пациентов, из них 58 лежат в Тбилисской инфекционной больнице. По словам Марины Эзугбая, на данный момент в ее клинике критически тяжелых пациентов нет, а прогноз для тех, у кого фиксируется пневмония, благоприятный.

Что касается выявленного в Тбилиси несколько дней назад так называемого «сабурталинского кластера», контакты всех инфицированных здесь уже установлены и помещены в карантин.

В зонах на данный момент карантина находятся 2508 человек, в стационарах остаются 300 пациентов. В графе скончавшихся числится 12 летальных исходов.