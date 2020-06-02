Дакка, , 11:40 — REGNUM Первый пациент из числа беженцев-рохинджа скончался на территории Бангладеш от COVID-19. Об этом 2 июня сообщает издание The Straits Times.

«Он умер 31 мая. Но вчера ночью мы получили подтверждение, что он умер от COVID-19», — приводит издание слова старшего медицинского чиновника округа Кокс-Базар Тохи Бхуяна.

Также сообщается, что скончавшемуся пациенту был 71 год, он проживал в лагере Кутупалонг и был одним из 29 рохинджа, у которых ранее выявили коронавирус в лагерях Бангладеш, где проживает около миллиона человек данной народности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 июня официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич рассказал, что после того как коронавирус был выявлен у некоторых беженцев народности рохинджа в округе Кокс-Базар, под угрозой заражения оказалось свыше 1,2 миллиона человек.