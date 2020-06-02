Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Чиновники общественного здравоохранения в США всё больше обеспокоены тем, что протесты, происходящие примерно в 75 городах страны, приведут к возобновлению случаев заражения коронавирусом. Соответствующее опасение выразила Маймуна Маджумдер, эпидемиолог Бостонской детской больницы и Гарвардской Медицинской школы, в интервью The Atlantic.

«Учитывая все обстоятельства, нет никаких сомнений в том, что эти протесты приведут к повышенному риску передачи вируса, вызывающего COVID-19», — говорит Маджумдер.

Однако этот риск не заставляет Маджумдер выступать против протестов.

«Я лично считаю, что эти конкретные протесты, которые требуют справедливости для афроамериканцев, подвергшихся жестокому обращению со стороны полиции, являются необходимыми действиями. — сказала она. — Структурный расизм был кризисом общественного здравоохранения гораздо дольше, чем пандемия».