Саранск, , 11:29 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 2 июня выявили 39 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в республике с момента начала наблюдений подтвердили 1970 случаев заражения коронавирусом, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели 898 жителей региона, за минувшие сутки выписан 71 человек. Таким образом, от общего числа носителей вируса 45,6% уже выздоровели. 13 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один житель республики — за последние сутки.

По данным республиканского оперативного штаба, в числе новых носителей коронавируса 29 случаев выявлено в Рузаевском районе, по три заражения — в Дубенском и Чамзинском районах, двое — в Ардатовском, по одному — в Саранске и Зубово-Полянском районе. В штабе подчеркнули, что 15 человек из числа вновь выявленных носителей — старше 60 лет, самой пожилой инфицированной — 80 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число случаев заражения в Приволжском федеральном округе зарегистрировало в Нижегородской области — 354 за сутки, 10 503 — с момента начала наблюдений.