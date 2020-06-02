Сеул, , 11:55 — REGNUM В результате акций протеста в связи с гибелью афроамериканца в США зафиксировано 79 случаев повреждения имущества граждан Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, 50 случаев зарегистрировано в Филадельфии, 10 случаев — в Миннеаполисе, пять случаев — в Роли штат Северная Каролина и четыре случая — в Атланте.

О жертвах не сообщалось.

Ранее, 1 июня, второй замминистр иностранных дел Южной Кореи Ли Тхэ Хо провел видеоконференцию с представителями дипмиссий в Нью-Йорке, Бостоне, Атланте, Чикаго, Хьюстоне, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, в ходе которой попросил держать ситуацию под контролем и сделать все возможное для защиты сограждан.

Напомним, что массовые беспорядки в США начались после размещения в сети видеозаписи задержания афроамериканца Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. «Белые» полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили на дорогу. Один из представителей правоохранительных органов надавил задержанному коленом на шею, игнорирую крики о том, что Флойд не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц Миннеаполиса.