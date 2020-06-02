Самара, , 11:35 — REGNUM Пожилые мужчина и женщина с COVID-19 скончались в Самарской области. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 67-летний мужчина страдал от болезней сердечно-сосудистой системы, а женщина 70-ти лет, кроме болезней сердечно сосудистой системы страдала и болезнями эндокринной системы. Таким образом на территории области скончалось 22 пациента с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе выявили 76 носителей коронавируса. Больше всего выявляли в Самаре (38 человек) и в Тольятти (20 человек). Коронавирус также выявили в девяти районах и в трех городах области.

При этом 53 инфицированных выявили при тестировании больных внебольничной пневмонией, ОРВИ, а 20 — при проведении эпидемиологического расследования. Еще три — это граждане, которые сдали тесты, проходя профилактическое обследование. Они не имеют симптомов наличия инфекции. Таким образом, по области всего выявили 2724 фактов заражения этим вирусом. На 1 июня на учете у врачей стоят 290 граждан. При этом специалисты провели 167 347 тестов на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани скончались три пациента с коронавирусом