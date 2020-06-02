Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Владелец популярного сайта TSSZ сравнил текущее положение темнокожих американцев и действия движения Black Lives Matter с играми о еже Сонике. Об этом 1 июня сообщило издание Kotaku.

После негативной реакции обрушившейся на владельца ресурса, ему пришлось закрыть сайт и удалить все записи из аккаунта в Twitter. Издание отмечает, что TSSZ работал без перерывов в течение 21 года.

Напомним, TSSZ — это популярный сайт для фанатов игр о синем еже Сонике. На нём регулярно публиковались новости о предстоящих проектах франшизы.

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