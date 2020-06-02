Краснодар, , 11:25 — REGNUM Три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в больницах Краснодара, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.

69-летняя женщина обратилась к медикам 12 мая — при этом недомогание почувствовал ещё 6 мая. У пациентки подтвердилось заболевание COVID-19. С 26 мая она находилась в специализированной клинической инфекционной больнице на ИВЛ. У женщины медики диагностировали пневмонию, острую дыхательную и сердечную недостаточность. Спасти женщину не удалось.

18 мая в горбольницу №3 был госпитализирован 84-летний мужчина — его в стационар направил врач поликлиники. У мужчины подтвердилось заражение коронавирусом. Позже он скончался.

«Коронавирусная инфекция у него привела к развитию двусторонней полисегментарной пневмонии с тяжелым течением. Пациент страдал заболеваниями легких, сердца, почек», — сообщили в оперштабе.

77-лений пациент с пневмонией на фоне коронавируса также поступил 18 мая в краевую больницу №2, его спасти не удалось.

Всего на территории края подтверждено 3 тыс. 987 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 842 человека выздоровели. 35 человек находятся в тяжелом состоянии. Скончались 36 пациентов с коронавирусом.

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