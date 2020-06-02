Москва, , 11:23 — REGNUM В России намерены отказаться от мусоропроводов. В проектируемых домах их предусматривать не будут. Этот пункт входит в план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, который утвердила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба вице-премьера.

Читайте также: Более 70% жителей России начали сортировать мусор

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила Абрамченко, отметив, что масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности.

Также план мероприятий включает подготовку предложений по обращению с пищевыми отходами в жилой застройке, вплоть до проработки вопроса об установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.

Также предполагается и стимулирование обращения с вторсырьем, в том числе с применением налоговых льгот. Например, освобождение физических лиц от уплаты НДФЛ при сдаче вторичных ресурсов.

Также по теме: Регионы России получат субсидии на контейнеры для раздельного сбора мусора

Вице-премьер указала на необходимость обеспечить «системный и комплексный подход к построению отрасли», а также внести в федеральную схему всей цепочки сбора и движения вторичных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С начала года к реформе присоединились 69 из 85 регионов РФ.

Добавим, что, по данным «Левада-центра» на май 2020 года, большинство жителей России (71%) начали раздельно собирать мусор. 34% делают это регулярно, 25% — время от времени, 12% — редко. Не сортируют отходы 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора