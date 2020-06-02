Аккра, , 11:28 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил о мерах по ослаблению ограничений на проведение ряда публичных мероприятий в западноафриканской стране. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на телевизионное обращение президента.

В соответствии с новыми директивами, на церковных службах и мусульманских молитвах в мечетях могут одновременно присутствовать до 100 прихожан. Богослужения могут продолжаться не более одного часа. Верующим также будет необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и обязательного ношения масок.

Школы будут быть открыты только для учащихся выпускных классов. Конференции, свадьбы, похороны, неконтактная спортивная и политическая деятельность, в которой принимают участие до 100 человек, также будет разрешена. Однако фестивали, контактные спортивные мероприятия, ночные клубы, кинотеатры и политические митинги остаются под запретом.

Директивы вступают в силу с пятницы, 5 июня.

Напомним, что ограничения были введены два месяца назад, чтобы остановить распространение коронавируса.

По словам президента Акуфо-Аддо, также будут приняты меры для эвакуации находящихся за границей граждан страны. По прибытии они будут помещены в обязательный карантин и должны будут пройти тестирование на наличие коронавируса. Между тем, границы Ганы остаются закрытыми на неопределенный срок.

На сегодняшний день в Гане зарегистрировано 8070 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 36 из которых — с летальным исходом.