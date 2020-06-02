Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась 574 пациентам, получившим положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 июня.

574 человека находятся в моногоспиталях, развёрнутых для пациентов с подтверждённым SARS-CoV-2. К аппаратам ИВЛ подключены 29 человек, состояние которых врачи оценивают как тяжёлое. Загруженность коечного фонда составляет 21,5%.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки зарегистрировано 253 случая заражения SARS-CoV-2. Всего в регионе положительный результат теста получили 5 тыс. 195 человек.

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