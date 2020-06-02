Красноярск, , 11:17 — REGNUM По состоянию на 2 июня в Красноярском крае коронавирус выявлен у 4530 человек. В том числе за последние сутки в регионе подтверждено 150 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в краевом оперштабе.

1259 человек вылечились, в том числе 199 за сутки.

За весь период в Красноярском крае скончались 40 пациентов с коронавирусом, в том числе один — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 51 муниципальном образовании Красноярского края.