Благовещенск, , 11:20 — REGNUM В Амурской области открывают для посетителей спортивные объекты. Исключение составляют Благовещенск, Благовещенский район и город Свободный. Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при этом остаётся обязательным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«У нас по-прежнему напряженная эпидситуация в Благовещенске, Благовещенском районе и городе Свободный. В этих муниципалитетах смягчения режима мы пока допустить не можем. Что касается других городов и посёлков, то посещение спортивных объектов возможно при безусловном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований», — сообщил губернатор области Василий Орлов.

Сегодня на территории Приамурья действуют 47 аккредитованных спортивных федераций по 48 видам спорта. О готовности принимать любителей спорта Роспотребнадзор уведомили 42 спортивные организации. Большинство муниципалитетов региона сообщили о готовности открыть двери спортивных сооружений для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область первой в России начала летнюю оздоровительную кампанию для детей. На территории островного региона, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, работают 300 летних лагерей и площадок.