Пермь, , 11:15 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки, на утро 2 июня, скончался 81-летний мужчина. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 60 случаев смерти пациентов с коронавирусом. От последствий COVID-19 скончались 24 человека, от сопутствующих заболеваний — 36.

В регионе (с начала пандемии) выявлено 1 839 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 012 пациентов.

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