Иерусалим, , 11:18 — REGNUM Подозреваемый в публикации угроз в социальных сетях действующему главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху мужчина арестован в Израиле. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба израильской полиции.

«Кибер-подразделение израильской полиции арестовало проживающего на севере страны, подозреваемого в публикации угроз премьер-министру в социальных сетях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в настоящее время ведется расследование произошедшего и уточняется, что утром 2 июня дело подозреваемого будет рассматривать суд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подал в полицию жалобу на угрозы убийства, адресованные ему и его семье, которые были размещены в социальных сетях.